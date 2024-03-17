محافظ الشرقية: الأزهر الشريف منارة للعلم والثقافة وأيقونة الدين الوسطي

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الاحتفال السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف، والذي نظمته الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بقصر ثقافة الزقازيق، في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وعدد من قيادات المحافظة.

الذكرى 1084 لإنشاء الأزهر الشريف

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، ثم كلمة لمحافظ الشرقية، أكد فيها أن مشاركتنا اليوم تأتي احتفالاً بالذكرى 1084 على إنشاء الجامع الأزهر، قائلاً إن الأزهر الشريف ليس مجرد جامع وجامعة بل نوراً ومنارة للعلم والثقافة وأيقونة الدين الوسطي ورمزاً للدولة المصرية وحارساً لقيم الدين والدنيا بشيوخه وعلمائه الأفاضل والذين يمثلون القدوة الصالحة والأسوة الحسنة.

الأزهر الشريف شمسا للعالمين تدور في فلكه رحلة العلم

وألقى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، كلمة أوضح فيها أن الأزهر الشريف شمساً للعالمين تدور في فلكه رحلة العلم والثقافة والعقل حاملة ضياءه إلى أرجاء المعمورة فكان الأزهر ولا يزال حارسا للقيم الدينية السامية بعلمائه الذين يمثلون القدوة الصالحة والأسوة الحسنة والضمير الحي، وقلب الأمة النابض يتفانى فيه رجال الأزهر الشريف تحت لواء فضيلة الإمام الأكبر وقيادته في غرس الأخلاق الحميدة في نفوس النشء من خلال نشر تعاليم القرآن الكريم السمحة وسنة النبي محمد للحفاظ على منظومة القيم النبيلة من رحمة وتسامح، ومراعاة لمشاعر الآخرين، في عقول الشباب والفتيات وضمائرهم، وبث المفاهيم الدينية بالحكمة والموعظة الحسنة.

ممثل الكنيسة يهنئ المسلمين بشهر رمضان

كما قدم القمص يوحنا إسحق ممثل الكنيسة ببيت العائلة بالشرقية التهنئة للإخوة المسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك شهر الصوم الذي تقترب به النفوس إلى الله وتمتلئ بالمحبة والذي يتزامن مع الصوم الكبير للمسيحيين والذي لا يمتنع فيه الإنسان فقط عن الطعام والشراب ولكن يصوم عن الشر والحقد والنميمة والكراهية، قائلاً إن مناسبة الاحتفال بتأسيس الجامع الأزهر والذي يدعو إلى الوسطية والترابط لتظل مصر حصنا للعروبة وتجربة فريدة من نوعها للمواطنة للتصدي لكافة المحاولات التي تحاول غرس الفتن بين أطياف الشعب الواحد.