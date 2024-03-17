محافظ القليوبية: الأزهر الشريف منارة الإسلام ودوره تاريخي في نشر ثقافة المحبة

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، احتفالية المنطقة الأزهرية باليوم السنوي للأزهر الشريف، والذي يواكب تأسيس الجامع الأزهر 7 رمضان 361 هجرية 972 ميلادية، بمناسبة مرور 1084 عاما على تأسيسه، وذلك بمدرسة الشبان العالمية ببنها.

وألقى محافظ القليوبية كلمة وجه فيها التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكدا سعادته الكبيرة للمشاركة في احتفالية المنطقة الأزهرية بالقليوبية باليوم السنوي للأزهر الشريف.

الحفاظ على الهوية الإسلامية

وأكد محافظ القليوبية دور الأزهر الشريف، حيث لعب جامعًا وجامعة دورا هاما في الحفاظ على الهوية الإسلامية ونشر منهج الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والتعصب حيث يعد الأزهر الشريف منارة الإسلام، موضحا أنه يواصل دوره التاريخي في نشر ثقافة المحبة والسلام والتعايش الإنساني.

تنفيذ عدة مبادرات

وألقى الشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، كلمة نقل فيها تهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيدًا بدور محافظة القليوبية في دعم الأزهر الشريف ورسالته، مشيرا أن المنطقة الأزهرية قامت بتنفيذ العديد من المبادرات والندوات في الفترة الماضية، منها مبادرة أنا الراقي بأخلاقي ومبادرة حماية النشء.

وأشار إلى أن المحافظة تضم 480 معهدا أزهريا ما بين رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي، ويلتحق به أكثر من 130 ألف طالب وطالبة، وحصل 38 معهدا على شهادة الاعتماد والجودة.

بيت العائلة المصرية

كما ألقى القمص إبراهيم فهمي ممثل بيت العائلة المصرية كلمة ذكر فيها أن إنشاء بيت العائلة المصرية برئاسة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومقره الرئيسي مشيخة الأزهر بالقاهرة، ويجمع فيه ممثلو الطوائف المسيحية وعلماء الأزهر في مصر وعددا من الخبراء بهدف الحفاظ على النسيج الوطني الواحد لأبناء مصر وبلورة خطاب جديد ينبثق منه أسلوب من التربية الخلقية والفكرية، بما يناسب حاجات الشباب والنشء، ويشجع على الانخراط العقلي في ثقافة السلام، ونبذ الكراهية والعنف، وقبول والتعرف على الآخر، وإرساء أسس التعاون والتعايش بين مواطني البلد الواحد.