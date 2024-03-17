السيسي يستقبل نظيره القبرصي ويبحث سبل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش القمة المصرية الأوروبية، إذ ركزت المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وكذا سبل تدعيم العلاقات من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

كما تباحث الجانبان بشأن الوضع في قطاع غزة، وسبل إنفاذ المساعدات الإنسانية بكافة الطرق الممكنة لإنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة التي يتعرض لها القطاع.