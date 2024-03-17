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دراما المتحدة

السيسي يستقبل نظيره القبرصي ويبحث سبل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

كتب:

محمد أبو عمرة
03:16 م | الأحد 17 مارس 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش القمة المصرية الأوروبية، إذ ركزت المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وكذا سبل تدعيم العلاقات من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

كما تباحث الجانبان بشأن الوضع في قطاع غزة، وسبل إنفاذ المساعدات الإنسانية بكافة الطرق الممكنة لإنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة التي يتعرض لها القطاع.     

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.