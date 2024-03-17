برلماني: قمة القاهرة نقلة استراتيجية حقيقية في العلاقات المصرية الأوروبية

أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، أهمية القمة المصرية الأوروبية اليوم، مؤكدا أنها نقلة استراتيجية حقيقية في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، علاوة على أنها تستهدف وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلي الجديد، وهو بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

الاتفاق التمويلي الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي

ولفت الخشن، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن الاتفاق التمويلي الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي سيكون شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري، مشيرا إلى العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد والتي يحكمها التعاون المشترك في الكثير من المجالات الاقتصادية والتجارية المهمة.

تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأشار إلى أن القمة المصرية الأوروبية للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، ورسم خطط المستقبل بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي، وهي قضايا ملحة وشائكة.

واختتم بالإشارة إلى قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تشهد تعاونًا متزايدًا في قطاع الطاقة وغيرها، كما أن هذه الشراكة الاستراتيجية سيكون لها تاثيرها الايجابي على العلاقات الوثيقة بين البلدين، لافتا أن سياسة مصر الخارجية تحظى بالتقدير الشديد عالميا من مختلف القادة.