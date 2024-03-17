وزارة النقل: إجراءات لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الإجراءات

أكد وزير النقل تنفيذ إجراءات متنوعة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الإجراءات، حيث كان نصيب مصر من سياحة اليخوت قليل جدا، والآن توجد لدينا مارينا واحدة و3 محطات ركاب ونتحرك بسرعة، مشيرا إلى أنّه لا بد أن تقوم الفنادق بعمل مارينا أمام كل فندق، وقطاع النقل البحري يقدم المساعدة، ويجرى إنشاء مارينا دولية لليخوت على غرار مارينا مدينة الجلالة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة؛ لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري.

تطوير محطتي إسكندرية وبورسعيد

وأشار الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ، إلى أنّه تم تطوير محطتي إسكندرية وبورسعيد لاستقبال الكروز واليخوت الكبرى، وقال وزيرالنقل إنّه تم إنشاء منصة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية؛ لتبسيط الإجراءات من خلال موقع إلكتروني يستطيع مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه، وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم في الدول الرائدة في هذا المجال، ويتم خلال النافذة الرقمية إرسال البيانات آليًا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة وإصدار فاتورة واحدة لليخت يتم تحصيلها إلكترونيا من خلال النافذة بالدولار الأمريكي.

كود موّحد لإنشاء وتشغيل كل مارينا

وأوضح وزير النقل أنه تم إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل كل مارينا والمواني في مصر، يتضمن مواصفات الأرصفة والطاقات الاستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال وبالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية الأجهزة والمعدات والتي يلزم توافرها بالمواني الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر، وتحديد تعريفة موحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والمواني السياحية وبعملة واحدة، والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.