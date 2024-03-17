خبير اقتصادي: أكبر استثمارات موجودة في مصر من الاتحاد الأوروبي

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن الاتحاد الأوروبي واحدًا من أكبر الكيانات الاقتصادية والصناعية في العالم، ومن مصلحة الدولة المصرية أن تتعاون معه.

أكبر شراكة اقتصادية مع الدولة المصرية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الاتحاد له تأثير عالمي، إذ أن 3 من أعضائه لديهم حق الفيتو بمجلس الأمن، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يُشكل أكبر شراكة اقتصادية مع الدولة المصرية.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوز الـ37 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن أكبر استثمارات موجودة في مصر من الاتحاد الأوروبي، متابعًا: «كان هناك تعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أكبر القطاعات الصناعية».

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر على أنها أكبر دولة إفريقية وهي صمام الأمان، ويعترف بموقع مصر الاستراتيجي ودورها في حل المشكلات القومية والوطنية.