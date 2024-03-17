«طاقة النواب» توافق على اتفاقات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، على عددٍ من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال اينرجى هولدنجز، وشركة إينا – إندستريا نافتا دي. دي؛ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.

أهمية مشروعات التنقيب عن الزيت والغاز

وأكد رئيس لجنة طاقة النواب في كلمته أهمية مشروعات التنقيب عن الزيت والغاز في كل انحاء مصر يالتعاون مع شركات عالمية ومحلية؛ للبحث عن ثروات مصر وزيادة الاستثمارات البترولية، مشيدا بالاستثمارات الكبرى التي بدأت في معظم القطاعات ومن بينها قطاع البترول والطاقة، مشيرا الى ارتفاع ملائة الاقتصاد المصري لجلب الاستثمارات الأجنبية والمشروعات الكبرى كما حدث في مشروع تطوير رأس الحكمة.

وزير البترول

كما وافقت اللجنة ايضا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد الهيئة المصرية العامة للبترول، وشر كة بى جى دلتا ليمتد، وشركة بي آي سي إل إيجيبت كوربوريشن ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.

ووافقت اللجنة أيضًا اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم على اتفاقية ثالثة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة العامة للبترول، لتعديل اتفاقية الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.