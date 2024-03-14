«صحة النواب» تجري تعديلا على مسمى خريجي التكنولوجيا الصحية

أقرّت لجنة الصحة بمجلس النواب المادة الأولى من مشروع بتعديل قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014، وذلك بعد مناقشات واسعة حول مسمى خريجي التكنولوجيا الصحية التطبيقية.

تحويل مسمى جميع المعاهد التكنولوجية

ووافقت اللجنة على تصحيح المسمى الوارد من جهاز التنظيم والإدارة ليصبح تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية بدلا من أخصائي التكنولوجيا الصحية التطبيقية.

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إنَّ جميع المعاهد التكنولوجية سيتم تحويل مسماها بموجب القانون إلي الكليات التكنولوجية التطبيقية.

وتنص المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجات كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي: ديوان عام وزارة الصحة والسكان ومستشفيات الصحة النفسية والمراكز الطبية المتخصصة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية ومرافق الإسعاف التي لم تنضم إلي هيئة الإسعاف المصرية.

كما تسري أحكام الفصل الخامس من هذا القانون على الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم81 لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، ويصدر الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.