متى ينتهي تخفيف أحمال الكهرباء؟.. «طاقة النواب» تكشف التفاصيل | عاجل

كشفت لجنة الطاقة بمجلس النواب، عن أن انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء في مصر، سيكون مع انتهاء الأسباب التي دفعت الدولة لاتخاذ هذا الأجراء.

أسباب تخفيف أحمال الكهرباء

أكد طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن خطة الدولة لتخفيف الأحمال بقطع الكهرباء مؤقتة، وتستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم حدوث الانقطاعات العشوائية التي كانت تؤثر سلبيا على المستشفيات والمصالح الحيوية والإنتاج بشكل عام خاصة المصانع.

وقال «السويدي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قطع الكهرباء أو خطة تخفيف الأحمال تعود لأسباب عديدة داخلية وخارجية ولكن أبرزها في الداخل ارتفاع استهلاك الكهرباء مع الزيادات الكبيرة في الاستخدام بسبب الزيادة السكانية وتوسع الرقعة المأهولة بالسكان، والتوسعات العمرانية الجديدة، وزيادة استهلاك معدلات الغاز بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، ما دفع الدولة إلى تخفيف الأحمال وفق جدول واضح على مستوى الجمهورية.

أكد رئيس طاقة النواب، أن الأزمة العالمية للطاقة أثرت على الكهرباء في مصر، كما أثرت التغيرات المناخية والأزمات العالمية والأزمة في روسيا وأوكرانيا والاضطرابات بمنطقة الشرق الأوسط على الطاقة والكهرباء، وحدث انخفاض في توريد كميات الغاز التي كانت تأتي إلى مصر من الخارج بنحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا فضلًا عن انخفاض معدلات توليد الطاقة من المصادر المتجددة وتأثيرها بالمتغيرات المناخية والفيضانات والكوارث الطبيعية التي اجتاحت العالم ما أدى لزيادة كبيرة.

انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء

أضاف أن العالم كله يعاني من ازمة الطاقة وارتفاع أسعار تكلفتها التي تزيد في الشتاء وعاد العالم إلى الفحم والوقود الأحفوري رغم أثر ذلك على التغيرات المناخية لتعويض النقص الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار «السويدي» إلى أن انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء يعود إلى تخفيض استهلاك المواطن من الطاقة وزيادة إنتاج الكهرباء حيث تنفذ الدولة خطة واستراتيجية لزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر جديدة.

وشدد على أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من خلال خطة واستراتيجية لمواجهة الأزمة من خلال التعاون بين وزارتي البترول والكهرباء لزيادة إنتاج الدولة من الكهرباء المعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية والرياح لإنهاء خطة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال بمجرد زوال تلك الأسباب وزيادة إنتاج الكهرباء.