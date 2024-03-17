خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي يسعى لرفع العلاقات مع مصر إلى المستوى الاستراتيجي

قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن برنامج المساعدات الجديد الذي يتم بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، يأتي في إطار تحويل وترقية العلاقة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى علاقة استراتيجية، وهذا بإعلان وباتفاق وبترحيب من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى تحويل المساعدات للعديد من القضايا التي تهم مصر أو الاتحاد الأوروبي.

اهتمام الاتحاد الأوروبي بدول شمال إفريقيا

وأشار إلى أنه من ناحية الاتحاد الأوروبي فهو بشكل عام يهمه أن تكون دول شمال أفريقيا أو دول جنوب البحر المتوسط بالنسبة لأوروبا، مستقرة وآمنة، وبها تنمية اقتصادية بشكل جيد ومناسب حتى لا تصدر إليه مشكلات من هذه المنطقة.

وأوضح أن هذا ما يحدث في العالم كله بشكل فعلي؛ فالدول تتأثر بالأزمات حولها، وبالتالي الاتحاد الأوروبي يحاول يجنب هذا الأمر، إذ أن دول الجوار بالنسبة له هي دول جنوب البحر المتوسط؛ لذلك يسعى للحفاظ على الاستقرار المالي والسياسي والاقتصادي فيها.

دعم مصر في برنامجها مع صندوق النقد الدولي

ويأتي برنامج المساعدات الجديد في إطار دعم مصر في برنامجها مع صندوق النقد الدولي؛ فهذه المساعدات ستكون عبارة عن مدفوعات يتم مد مصر بها خطوة بخطوة، والقاهرة تتماشى في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن قطاع الطاقة المتجددة يهتم به الاتحاد الأوروبي؛ لذلك من المتوقع أن يتجه جزء من التمويلات له، وهو ما يأتي في إطار ثقة الاتحاد الأوروبي بالإدارة المصرية.