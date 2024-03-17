السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا على هامش القمة المصرية الأوروبية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على هامش القمة المصرية الأوروبية، إذ أشاد الجانبان بالزخم الذي تشهده العلاقات في الفترة الأخيرة، واستعرضا سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتناولت المباحثات التعاون المشترك في قطاعات الأمن الغذائي والانتاج الزراعي، والشراكة بين البلدين في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة في هذا المجال، من أجل تعظيم العائد من تلك المشروعات وفتح آفاق تصدير المواد الغذائية من مصر لأوروبا.

وتناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية، خاصةً الوضع في قطاع غزة، إذ جرى استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار بالقطاع، ونفاذ المساعدات الإنسانية لحماية القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها.