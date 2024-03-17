السيسي أمام القمة المصرية الأوروبية: زيارتكم المهمة إلى مصر تعكس عمق العلاقات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية، لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة: «أرحب بالقادة ورؤساء الدول والحكومات الأوروبية المشاركين في أعمال اجتماعنا اليوم، وأعلن بدء أعمال اجتماع وألقى كلمة افتتاحية بهذه المناسبة».

وأضاف الرئيس: «السيدات والسادة القادة الأوروبيين، يطيب بي أن أرحب بكم اليوم في زيارتكم المهمة إلى مصر التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ، وتعكس أيضًا حالة الزخم التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».