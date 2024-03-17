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دراما المتحدة

السيسي: مصر تولي اهتماما خاصا بالعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي

كتب:

منتصر سليمان
03:46 م | الأحد 17 مارس 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية، لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة: «لقد أولت مصر دومًا أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله، وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف الرئيس: اجتماعنا اليوم يعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، وقبرص، والنمسا على مختلف الأصعدة: (سياسيًا، واقتصاديًا، وتجاريًا، وثقافيًا).

 

 

 

 

 

 

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