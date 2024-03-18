يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 18-3-2024، إيذاناً بصلاة ثامن فجر في شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و52 دقيقة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 18-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الاثنين 18-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الاثنين 18-3-2024، في الساعة 4:35 صباحًا ومعه بداية صوم ثامن أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

بمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 18-3-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، حيث تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 18-3-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 18-3-2024 في كفر الشيخ ثامن أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و52 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.