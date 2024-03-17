رئيسة المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة «كارثي» ولا بد من وقف إطلاق النار

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الوقت الحالي يمتلئ بالأزمات، معربة عن قلقها إزاء الحرب في قطاع غزة، مشددة على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي.

وأشارت خلال قمة مصرية أوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن غزة تواجه مجاعة، ولابد من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لوقف الاعتداءات، وإطلاق سراح الرهائن، والسماح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت أن المفوضية الأوروبية تخشى من الدخول في عملية في رفح الفلسطينية تتسبب في سقوط مزيد من القتلى.