مستشار النمسا: مصر شريك حيوي لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر، امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي لما تبذله الحكومة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وقال «الآن أتحدث عن الحرب بين إسرائيل وغزة، أود أن أجدد امتناني للرئيس السيسي على مساعداتكم وكل المجهودات المبذولة صوب الوضع في غزة، بما في ذلك إجلاء الأجانب من غزة الى مصر».

وأضاف خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، مصر شريك حيوي لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للبقاء على قيد الحياة في غزة، وقلقون إزاء الوضع الإنساني بالقطاع، والأعداد الضخمة للضحايا من المدنيين، وكنا نتمنى أن نحقق هدنة إنسانية وإطلاق سراح الرهائن قبل رمضان، وإطلاق سراح المحتجزين يبقي أولويتنا الأولى».