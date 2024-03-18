يتقرب المسلمون إلى الله تعالى بالعبادات والصلاة المكتوبة في مواقيتها بشهر رمضان، حيث يعتبر ذلك من أهم العبادات والطاعات، وفي شمال الصعيد يحرص الأهالي على معرفة مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الاثنين 18 مارس 2024 الموافق اليوم الثامن من شهر رمضان المعظم 1445 هجرية.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

بحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الاثنين 18 مارس 2024 الموافق الثامن من شهر رمضان ستكون كالتالي:

الفجر الساعة 4:38 صباحا.

الظهر 12:5 مساءا.

العصر 3:31 مساءا.

المغرب 6:7 مساء.

العشاء 7:23 مساءا.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وتكشف إمساكية شهر رمضان موعد الشروق سيكون في تمام الساعة 6:3 صباحا في المنيا، وهو الوقت الذي يمكن فيه أداء سنة صلاة الضحى، وتبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 13 ساعة و49 دقيقة.