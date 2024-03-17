تفاصيل مشروع توسعة محطة الصرف الصحي في المنيا الجديدة بتكلفة 281 مليون جنيه

تفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، مشروع تنفيذ توسعات محطة الصرف الرئيسية بالمدينة، والذي تم البدء في تنفيذه مؤخراً لخدمة التوسعات العمرانية بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية.

تكلفة تنفيذ المشروع 281 مليون جنيه

وأوضح رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن المشروع تقدر تكلفة تنفيذه بـ281 مليون جنيه، حيث تم رفع الميزانيات الشبكية للمحطة وخطوط الطرد، وكذا عمل الجَّسات اللازمة للمحطة ومسار الخطوط، وتم بدء العمل في أعمال حفر لزوم البيارة، وكذا اعتماد المواسير وبعض المهمات الميكانيكية والكهربائية تمهيداً لبدء أعمال التوريدات.

وتابع رئيس الجهاز، أعمال تنفيذ مرافق الحيين الثالث والرابع بمساحة 680 فدانا ضمن منطقة الـ 1360 فدانا الجاري ترفيقها، وذلك ضمن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بتوسعات المدينة.

طرح قطع أراض بمختلف مستويات الإسكان كاملة المرافق

وتفقد رئيس الجهاز، أعمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والري والطرق في المجاورة الـ12، والمخططة كـ«قطع أراضي إسكان متوسط»، تمهيداً لتسليم قطع الأراضي للحاجزين، كما تم تفقد تقدم سير العمل بمرافق المجاورة السابعة «قطع أراضي مميزة»، ضمن مشروع تنفيذ مرافق الحيين الأول والثاني بذات المنطقة، تمهيداً للإعلان عن طرح قطع أراض مميزة في أقرب وقت ممكن .

وأكد رئيس الجهاز، ضرورة متابعة تقدم سير العمل بمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك لتوفير قطع أراض بمختلف مستويات الإسكان كاملة المرافق يمكن الإعلان عن التقدم لحجزها.