المفتي: مصر محفوظة من الفتن والهلاك بأمر الله

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن تخصيص الله لمصر بالذكر في القرآن، يدل على أن مصر لها مكانة وفضل عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أن سيدنا يوسف قال لأخوته وأبيه وقومه: «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»، ويقول الرسول فيما رواه ابن عبدالحكم: «إذا فتح الله عليكم مصر، فاتخذوا فيها جندًا كثيرا، فذلك الجند خير أجناد الأرض».

مصر محفوظة من الفتن والهلاك

وأضاف، خلال تقديمه برنامجه «حديث المفتي»، المذاع على فضائية «الناس»، أن أبو بكر الصديق رد على النبي قائلا: «ولما يا رسول الله»، قال الرسول: «لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة»، مشيرًا إلى أن الآيات والأحاديث التي وردت في فضل مصر تدل بمجموعها على أن مصر محفوظة من الفتن ومصونة من الهلاك بأمر الله.

أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة

وتابع: «بمصر آل بيت الرسول، وبها أولياء الله الصالحين، وحراسها وجنودها هم خير أجناد الأرض، وأهلها في رباط إلى يوم القيامة، بعون الله سبحانه وتعالى وتأييده، وكلمة خير أجناد تشمل جميع أبناء شعب مصر، وتشمل جيشها الأبي، وشرطتها الباسلة».