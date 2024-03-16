المفتي: رسالة النبي تتمثل في إرساء القواعد الحسنة وإتمامها

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الله عز وجل وصف سيدنا محمد بأنه «بالمؤمنين رءوف رحيم»، ووصفه بالرحمة للعالمين، فقال: «وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين»، وحصد سيدنا محمد رسالته في إرساء القواعد الحسنة وإتمامها فقال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، وحينما قيل له يا رسول الله ادع على المشركين، قال: «إني لم أبعث لعانًا وإنما بعثت رحمة».

كان خلق رسول الله القرآن

وأضاف، خلال تقديمه برنامجه «حديث المفتي»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن السيدة عائشة تصف أخلاق سيدنا محمد قائلة: «كان خلقه القرآن»، متابعًا: «ومن أثر أخلاق النبي على من حوله امتلأت القلوب بإجلاله وتفانت الأرواح في أن تفديه، وأحبه كل من عرفه أو سمع عنه».

سيدنا محمد داعٍ إلى حسن الخلق

وأكمل: «كان سيدنا محمد داعيًا إلى حسن الخلق ويحث عليه، وظل يردد أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، ويقول إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ويقول أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، واتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة».