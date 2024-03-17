«الطيب»: الأزهر منارة للثقافة ومقصد للدارسين من كل بقاع الأرض

قال الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه يحل علينا اليوم السابع من رمضان، لنتذكر معه تاريخًا طويلًا من العلم والفكر والثقافة والرشد، أمدنا به ذلك الصرح العظيم الخالد والمحراب التليد العامر، وهو الجامع الأزهر، الذي أوشك أن يقارب عمره المائة بعد الألف.

أول صلاة جمعة في الجامع الأزهر

وأوضح شيخ الأزهر، خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس (تويتر سابقا)، أن أول صلاة جمعة أقيمت في الجامع الأزهر عام 361، مؤكدا أنه منذ ذلك التاريخ يتسنم الأزهرُ مكانته اللائقة به؛ منارة للثقافة، ومنهلًا للعلماء وطلاب العلم والباحثين، ومقصدًا للدارسين من كل بقاع الأرض، داعيا: «اللهم احفظ الأزهر الشريف وزده حفظا وتشريفًا وبارك في علمائه وأبنائه».