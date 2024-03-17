نائب محافظ البحيرة: الأزهر الشريف مؤسسة تحمل راية الإسلام الوسطي المستنير

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمتها منطقة البحيرة الأزهرية للاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف بمركز إعداد القادة بدمنهور، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد أبو حطب مدير مديرية الأوقاف، والدكتور منصور أبو العدب رئيس منطقة البحيرة الأزهرية.

احتفال البحيرة باليوم السنوي للجامع الأزهر

واستهلت نائب محافظ البحيرة، كلمتها بتقديم خالص التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وإلى جميع قيادات وعلماء وطلاب وطالبات الأزهر الشريف بمناسبة الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر.

وأكدت أن الأزهر مؤسسة عريقة تحمل راية الإسلام الوسطي والمستنير، كما أنه يعد المرجع الأساسي في كل العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويقع على عاتقه مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين ومواجهة الفكر المتطرف.

الأزهر الشريف مؤسسة متكاملة الأركان

وأكدت أن مركز تدريس اللغة العربية يعد المنارة الدينية التي يهتدي إليها آلاف الطلاب من مختلف أنحاء العالم ليهتدوا بتعاليم الدين الإسلامي السمحة، مشيرة إلى أن الأزهر الشريف ليس جامعًا وجامعة فقط، بل مؤسسة متكاملة الأركان، تقدم إسهامات في كل القطاعات والمجالات فهو يجمع بين العلوم الشرعية والاندماج في المجتمع، كما أن جامعة الأزهر تعد أقدم جامعة إسلامية عرفها العالم منذ القرن الرابع الهجري وثالث أقدم جامعة في العالم والتي تمارس دورها التعليمي والفكري والثقافي حتى الآن.