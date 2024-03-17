محافظ المنيا يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خلال لقائه مع أعضاء مجلس النواب، عددا من قضايا وطلبات المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان.

مناقشة قضايا وطلبات المواطنين

وأشار محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، إلى أن الجهود مُتواصلة بصفة دائمة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يُحقق الصالح العام، جاء ذلك بحضور كل من النواب: مجدي ملك، أشرف الأحمداوي، محمد نشأت العمدة، أحمد عبدالمنعم.

تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين

واستمع اللواء أسامة القاضي خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، مُوجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.