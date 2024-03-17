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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأحد 17-3-2024

كتب:

اسلام فهمي
12:00 ص | الأحد 17 مارس 2024
جامع في المنيا

جامع في المنيا

يسعى عدد كبير من أهالي محافظة المنيا لمعرفة موعد أذان المغرب اليوم الأحد 17-3-2024، وهو اليوم السابع من شهر رمضان المبارك الموافق 1445 هجريا، وذلك لتحديد وقت الإفطار وأداء الصلاة.

موعد أذان المغرب في المنيا

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأحد 17-3-2024 الموافق السابع من شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 6:7 مساء.

موعد الإفطار في محافظة المنيا

وبعد معرفة موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأحد 17 مارس 2024 ستبلغ عدد ساعات الصيام 13:48 في اليوم السابع من الشهر الكريم، حيث سيكون موعد الإفطار في تمام الساعة 6:7 ومع زيادة ساعات النهار تدريجيا مقابل نقص ساعات الليل ستزيد مدة الصيام يوميا بمقدار دقيقتين كل يوم تقريبا. 

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

كما يهتم الأهالي بمعرفة وتحديد مواقيت الصلوات المفروضة على مدار سابع أيام شهر رمضان، حيث سيكون موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:39 صباحا، والظهر 12:5مساء، والعصر 3:31 مساء، والعشاء 7:23 مساء، بينما سيكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأحد 17 مارس 2024 الموافق اليوم السابع من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:07 مساء.

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بقلم اسلام فهمي