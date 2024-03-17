«الجيل» يدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي للقيام بدورهم تجاه غزة

دعا ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي المجتمع الدولي، متمثلا في مجلس الأمن الدولي بالقيام بدوره الإنساني تجاه شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية من قوات الاحتلال الصهيوني مستخدمة أحدث الأسلحة الغربية والأمريكية للفتك بالمدنيين من أهل غزة، مشددا أن آلة الحرب الوحشية الإسرائيلية حولت القطاع إلى دمار وخراب بعد أن هدمت الأبنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد وحرمت الشعب الفلسطيني الصامد على مدى خمسة أشهر من الأكل والشرب والعلاج أي منعته من أبسط مظاهر الحياة في جريمة بشعة لم يشهد التاريخ الإنساني، مثيلا لها.

وحمل الشهابي الإدارة الأمريكية مسؤولية فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الحرب الوحشية على المدنيين في القطاع، مشددا على أن التاريخ الإنساني سيحملها مؤئولية دماء الأطفال والنساء والشيوخ التي سألت على مدار الخمسة أشهر الماضية.

التحالف الوطني

وطالب رئيس حزب الجيل، في تصريحات لـ«الوطن»، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المصري بإرسال المزيد من قوافل المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والدوائية إلى شعبنا البطل المحاصر، لافتا إلى أنهم يحتاجون إلى المؤن والمياه والغاز والسولار في شهر رمضان المبارك.

ودعا الشهابي الدولة المصرية إلى مواصلة جهودها في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، واستخدام علاقاتها بدول العالم المختلفة للضغط على حكومة نتنياهو الصهيونية المتطرفة لإزالة العوائق والقيود التي تفرضها على دخول المساعدات المختلفة عبر معبر رفح المفتوح باستمرار، مؤكدا أنه لم يغلق في يوم من الأيام، وكان مفتوحا على مدار الأيام والأسابيع والشهور الماضية لعبور المساعدات المصرية ومن الدول الشقيقة والصديقة إلى القطاع.

رفح الفلسطينية

ونوه رئيس حزب الجيل إلى أن قيام الحكومة المصرية بإصلاح الطريق الواصل من رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية إلى غزة وجعله صالحا لمرور الشاحنات عليه بعد أن دمرته الطائرات الإسرائيلية اكثر من مرة.

وأشار إلى مسؤولية حكومة الاحتلال الإسرائيلي على عرقلة وصول المساعدات إلى غزة، والتي تشكل مساهمة الشعب المصري فيها إلى أكثر من 80%، مؤكدا أن إسرائيل هي العقبة الرئيسية أمام أي حل للقضية أو وقف لإطلاق النار، مستنكرًا الاستمرار في ترديد إشاعات مغرضة عن إغلاق مصر لمعبر رفح على غير الحقيقة والواقع الذى ترصده كاميرات الفضائيات وسجلته الأقلام الاعلامية ويؤكده شعبنا الفلسطيني البطل.