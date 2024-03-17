«حكايته هتوجع قلبك».. «واحد من الناس» يحل أزمة الحاج علاء

التقى الإعلامي عمرو الليثي بمواطن يُدعى الحاج علاء، الذي يقوم بجمع المواد البلاستيكية من صناديق القمامة ليبيعها للمخازن والمصانع؛ من أجل كسب الرزق الحلال، ولديه 4 أبناء.

تفاصيل حياته ومرض ابنه

وقال «الحاج علاء»، خلال لقائه مع برنامج «واحد من الناس» المذاع عبر فضائية «الحياة»: «بنزل اشتغل وكل يوم برزقه، وبدعي ربنا كل يوم إنه يسترها معانا، وأنا مش طالب غير الستر»، موضحا أن ابنه الأكبر البالغ 21 عاما مريض بسرطان بالدم ويخضع للعلاج منذ عامين في معهد الأورام، متمنيا الشفاء العاجل له.

بكاء الحاج علاء بعد هدية البرنامج

وأعطى «الليثي»، الحاج علاء هدية بسيطة بقيمة 5000 جنيه، فرد الأخير باكيا: «ربنا يزيدك ويعلي مراتبك يا رب، ده فضل من عند ربنا عشان أسدد جزء من المبلغ اللي عليا».