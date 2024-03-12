علاء مرسي يحكي رحلته مع العلاج من السرطان: «مكنتش عاوز أكمل علاج»

تحدث الفنان علاء مرسي، عن إصابته بمرض السرطان، قائلا: «كنت مستغرب جدا لما دخلت المستشفى، ورغم إني زرت أصدقاء كثر ومرضى اتوفوا، وشفت لحظات احتضار، لكني دخلت في هذه المرة كمريض».

وأضاف مرسي، في حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «كلم ربنا»، عبر راديو «9090»: «كان عندي لخبطة وشوية عصبية وإني مش عاوز أكمل ومعرفش في ايه، إلى أن رزقني الله بطبيبين أحدهما حنون والآخر صارم».

علاء مرسي: كنت مصابا بورمين

وتابع الفنان علاء مرسي: «كان واحد منهم يديني أوامر والتاني يطاوعني إلى أن حصلت على الحقنة اللي بتنيمني، وكنت مصابا بورم تحت الخراج الموجود أعلى القولون، وورم آخر داخل القولون تحت الخراج، وبالتالي كان يجب أن يشفى تماما حتى أخضع لجراحة لاستئصال الورم».

وأشار إلى أن المحبة لا تظهر أو «تتبروز» إلا في اللحظات الصعبة والشدائد، وذلك خلال حديثه عن إصابته بمرض السرطان، موجها الشكر للأشخاص المحيطين به الذين ساندوه في محنته: «في اللحظات الصعبة والشدائد بنلاقي القلوب الحقيقية حوالينا».

ماذا حدث له قبل حصوله على حقنة التخدير؟

وتابع الفنان: «قبل حصولي على حقنة التخدير للتأكد من إصابتي، كنت أمزح وكنت خائفا أيضا، فهذه الإصابة أدخلتني المستشفى كمريض لأول مرة وأنا بكامل عقليتي، لأنني دخلت المستشفى لأول مرة كطفل».