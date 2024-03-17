إنشاء قسم جديد لأمراض القلب والأوعية الدموية في جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنشاء قسم منفصل لأمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب البشري بالجامعة، وذلك بهدف تقديم الرعاية الطبية عالية الجودة، من خلال أحدث التقنيات الطبية والعلاجية، وذلك تحت إشراف كوكبة علمية من الأطباء الذين يتمتعون بخبرة متقدمة في علاج مختلف التخصصات بأمراض القلب.

بناء منظومة صحية قوية ومستدامة

وأكد النعماني، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة تسعى الجامعة باستمرار إلى بناء منظومة صحية قوية ومستدامة، وذلك تحقيقا لرؤية الجامعة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وبجودة عالمية من أجل تخفيف معاناة المرضي بالقضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف أن القسم يضم مجموعة كاملة من التشخيصات والعلاج لجميع أمراض الجهاز القلبي الوعائي والرئتين والشعب الهوائية، مضيفا أنه مزود بجهاز القسطرة القلبية والشريانية، والمدعوم بعدد كبير من أجهزة رسم القلب وجهاز إيكو، ويعد الجهاز الأول من نوعه في صعيد مصر وتبلغ تكلفته 30 مليون جنيه، ما يساعد في استقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم.

وحدة للرعاية المركزة بالمقر القديم تشمل 20 سريرا

وأشار الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن قسم أمراض القلب يحتوي على وحدة للرعاية المركزة بالمقر القديم بها 20 سريرا، ووحدة أخرى بالمستشفى الجديد بها 10 أسرة، وذلك على مستوى عالي من الكفاءة والتي تتوافق مع المعايير العالمية والحديثة.

وأضاف الدكتور شرف الدين شاذلي رئيس القسم أن القسم يقدم مجموعة كاملة من التشخيصات والعلاج لجميع أمراض الجهاز القلبي الوعائي والرئتين والشعب الهوائية، وكذلك الأوردة والشرايين في الأماكن الإسعافية والمرضى الداخليين.

وأوضح أن القسم يتخصص في علاج أمراض القلب التاجية، وأمراض صمامات القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، وأمراض القلب الخلقية والمكتسبة، وكذلك أمراض التهابات القلب والأوعية الدموية، إلى جانب عدد من المجالات الأخرى.