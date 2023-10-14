رئيس جامعة سوهاج يتابع أعمال امتحانات الفرقة السادسة بكلية الطب البشري

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفرقة السادسة بكلية الطب البشري بمقر الجامعة القديم، يصاحبه الدكتور محمد نصر الدين ثابت وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سمير عبد المجيد أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب، والدكتور هاني الشريف أمين الكلية.

توفير المناخ الملائم وكافة مقومات الراحة والهدوء

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أنه تم الاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية داخل لجان كلية الطب البشري، والتأكد من توفير المناخ الملائم وكافة مقومات الراحة والهدوء لأداء الطلاب للامتحانات بسهولة ويسر، موجهاً بضرورة التزام الملاحظين وأعضاء هيئة التدريس بالتواجد المستمر أثناء الامتحانات.

400 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات

وقال الدكتور محمد نصر الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إن الامتحانات بدأت اليوم ويؤديها 400 طالب وطالبة، وتنتهي 11 يناير 2024، مضيفًا أن الامتحانات تتم داخل لجان مدرجات كلية التجارة، بجامعة سوهاج وكذلك داخل الفصول التفاعلية بكلية الطب.