دعاء التسخير.. يقضي لك جميع حوائجك وييسر أمورك

ينبغي للمسلم أن يدعو الله في كل شيء، ويطلب منه ما يشاء ويتمنى، وخاصة في مثل هذه الأيام المباركة، ومما ينبغي الدعاء به دعاء التسخير، وتيسير الأمور، وتفريج الهموم والكروب.

دعاء التسخير

من الأدعية النافعة في كل شيء، والتي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، فقد روى أحمد والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لا يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب له».

«يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين: رواه النسائي والبزار والحاكم وصححه الألباني».

ومن الأدعية المستحبة في ذكلك أيضًا، أن يدعو المسلم بكل أسماء الله الحسنى، قال الله تعالى: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها».

أحاديث عن اسم الله الأعظم

روى الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.

روى الترمذي وغيره عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام ياحي يا قيوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون بم دعا؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.

روى الترمذي وغيره عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم {البقرة: 163} وفاتحة سورة آل عمران: الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم { آل عمران: 1،2}