أفضل دعاء تدعو به قبل آذان المغرب مع الشيخ السيد شلبي

عرض «تليفزيون الوطن»، دعاء المغرب مع الشيخ السيد شلبي، جاء فيه: «اللهم صل على نور الأنوار، وسر الأسرار، وترياق الأغيار، ومفتاح الباب اليسار سيدنا محمد المختار، وعلى آلة الأطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله».

وأضاف شلبي: «اللهم إنا نتوسل إليك بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا سيدي يا رسول الله، نتوسل بك إلى ربنا في حاجاتنا لتقضى لنا، اللهم فشفعه فينا وتقبل بفضلك شفاعته، آمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين».