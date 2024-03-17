رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أفضل دعاء تدعو به قبل آذان المغرب مع الشيخ السيد شلبي

كتب:

منتصر سليمان
09:43 ص | الأحد 17 مارس 2024
 دعاء المغرب مع الشيخ السيد شلبي

 دعاء المغرب مع الشيخ السيد شلبي

عرض «تليفزيون الوطن»، دعاء المغرب مع الشيخ السيد شلبي، جاء فيه: «اللهم صل على نور الأنوار، وسر الأسرار، وترياق الأغيار، ومفتاح الباب اليسار سيدنا محمد المختار، وعلى آلة الأطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله».

وأضاف شلبي: «اللهم إنا نتوسل إليك بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا سيدي يا رسول الله، نتوسل بك إلى ربنا في حاجاتنا لتقضى لنا، اللهم فشفعه فينا وتقبل بفضلك شفاعته، آمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين». 

اقرأ المزيد:

دعاء قبل أذان المغرب للصائم.. أدعية مستجابة احرص عليها

أفضل دعاء قبل أذان المغرب.. «اللهم اكتبنا عندك من الشاكرين»

دعاء قبل الإفطار في رمضان كما ورد عن النبي.. ردده عند أذان المغرب

دعاء اللهم لك صمت.. أول ما يفطر عليه المسلم بعد أذان المغرب

دعاء يوم 27 رمضان.. ليلة القدر تبدأ من بعد المغرب حتى مطلع الفجر
بقلم منتصر سليمان