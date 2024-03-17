دعاء جلب الرزق.. يفتح الله به خزائن الخير لعباده

دعاء جلب الرزق، من أكثر الأدعية التي يُستحب ترديدها طوال الوقت، حتى يستجيب الله ويفتح أبواب الرزق وخزائن الخير لعباده، ويعد شهر رمضان من الأيام التي يستجاب فيها الدعاء، ويحقق الله مراد العبد، ويغير قدره إلى أفضل حال.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، دعاء جلب الرزق، حيث يمكن ترديده طوال الوقت، حتى يجلب الله الخير والرزق الوفير لعباده.

دعاء جلب الرزق

من الأدعية التي يمكن ترديدها لجلب الرزق، «اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيّسره، وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين».

دعاء جلب الرزق في شهر رمضان

ويعد شهر رمضان من الأوقات التي يستحب الدعاء فيها، لذا يمكن ترديد دعاء جلب الرزق طوال الوقت، سواء قبل أو بعد الإفطار، وعند سماع الأذان وفي الفجر أيضًا، ومن صيغه «اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

ومن دعاء جلب الرزق أيضًا «اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ.. واستجب دعائي من غير رد.. وأعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين»، و«اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر».

كما يمكن ترديد «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».

أدعية لفتح أبواب الرزق

ومن أدعية فتح أبواب الرزق لأصحابها، «اللهم صل علي سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، ياأرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين».

ومن دعاء جلب الرزق «لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

كما يمكن أيضًا ترديد «اللهم أنى أتوجه إليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يا رسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى».