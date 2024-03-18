نصائح من «القومي للبحوث» حول العادات الغذائية خلال شهر رمضان

كشفت الدكتورة إيمان فاروق الحجار، الباحثة بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد من العادات الغذائية السليمة خلال شهر رمضان وبعد انتهائه، موضحة أنه عند قدوم عيد الفطر يعاني بعض المواطنين من مشاكل صحية جراء تغير مواعيد تناول الطعام واضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والإمساك وارتفاع نسبة الحموضة، واختلال مستوى السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن، وغيرها من المشاكل الصحية التي تنجم عن العادات الغذائية الخاطئة، التي يتبعها البعض، التي قد تؤدي إلى أضرار صحية بالغة، ولذلك يجب تعديل وتصحيح هذه العادات الغذائية.

اختلال مواعيد تناول الطعام

وأوضحت، أنه وفقاً لتقرير صادر عن المركز القومي للبحوث، أن هناك مجموعة من النصائح المهمة، يجب على المواطنين الالتزام بها، من خلال التدرج في تناول الطعام بوجبات خفيفة سهلة الهضم، وتقسيم وجبات الطعام إلى 3 وجبات، ويفضل تناول الفواكه الغنية بالألياف بين الوجبات، لتجنب الارتفاع الشديد لمستوى السكر بعد الإفطار، كما يمكن تجنب الإصابة بالجفاف، نتيجة لنقص السوائل، عن طريق تناول كميات مناسبة من الماء والسوائل، وكذلك تجنب الزيادة في الوزن، والحفاظ على نسبة الأملاح بالجسم، حيث إن النقص أو الزيادة في نسبة الأملاح قد يؤدي إلى خلل في ميزان الماء والسوائل بالجسم، وبالتالي قد يؤدي إلى اضطراب بوظائف الكلى.

العادات الغذائية الخاطئة خلال أيام العيد

كما أنه يجب ممارسة الرياضة، وتجنب العادات الغذائية الخاطئة خلال أيام العيد، وعدم الإسراف في تناول المنبهات، مثل الشاي والقهوة والنسكافية، وعدم التدخين فور الإفطار، واستبدالها بالمشروبات الساخنة الصحية، مثل البابونج والكراوية واليانسون، لما لها دور في تهيئة المعدة للطعام، وتساعد في الهضم، كما تمنع التقلصات، وتعمل على طرد غازات المعدة، كما يمكن تناول مشروبات الشاي الأخضر والقرفة والليمون لحرق الدهون.

وتابعت أن تناول الكحك والبسكويت ومخبوزات العيد عند أذان الفجر وبدلا منها الاستعداد لصلاة العيد بعد تناول كوب من اللبن بالتمر بدون سكر إذ أن البلح له فؤائد عديده ويهيئ المعدة للطعام، ثم بعد صلاة العيد تناول قطعة من الكحك والبسكويت أو البيتي فور، وتجنب الغريبة في هذه الفترة، ويفضل تناول الكحك المخبوز بالزبادي والمحشو بالتمر والمضاف إليه القليل من القرفة.

ويفضل البدء بتناول طبق صغير من الحلبة المنبتة والترمس خلال فترة الظهيرة، حيث تساعد الحلبة على خفض مستوى الكوليسترول وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وهي مفيدة لمرضى الضغط الدم العالي لاحتوائها على البوتاسيوم.