هل الصيام مفيد لمرضى الكبد؟.. «القومي للبحوث» يوجه نصائح مهمة

قال الدكتور خالد يونس، رئيس قسم الباطنة بالمركز القومي للبحوث، إن الدراسات أظهرت أن صيام رمضان قد يكون مفيدًا لمرضى الكبد وضغط الدم، والكوليسترول، مشيرة إلى الطعام يعد عنصرًا أساسيًا في علاج أمراض الكبد، إذ يمثل من 70% إلى 80% من العلاج.

فوائد صيام رمضان على مرضى الكبد

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أكد يونس أن الأدوية تلعب أيضا دورًا مهمًا في علاج بعض أمراض الكبد، لكنها ليست بديلًا عن اتباع نظام غذائي صحي.

تحديات تواجه المرضى

وشدد على ضرورة استشارة أخصائي التغذية لمعرفة النظام الغذائي المناسب، وتنظيم مواعيد الأدوية، لأن تغير مواعيد الأدوية من أكبر التحديات التي تواجه المرضى.