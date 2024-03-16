«القومي للبحوث»: صلاحية حفظ الطعام في الثلاجة تتراوح من 3 أيام إلى أسبوع

أكد الدكتور أحمد محمد السيد، رئيس قسم الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث، ضرورة حفظ الأطعمة والمشروبات في ظل الظروف التي نشهدها، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية تُعرف بكونها موسمية؛ إذ تظهر في موسم ما بسعر قليل، بينما في آخر بسعر غال للغاية، لذلك يضطر المواطنين لحفظ الأطعمة وتخزينها، لافتا إلى أن صاحية حفظ الطعام في الثلاجة تتراوح من 3 أيام إلى أسبوع.

وشدد «السيد»، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، على أنه يجب حفظ الطعام في جو نظيف خال من الهواء والماء والرطوبة، فوجودهما يسبب نموا للبكتيريا، وبالتالي تلف الأغذية.

كل مادة غذائية لها طريقة حفظ مختلفة

ولفت إلى أن كل مادة غذائية لها طريقة حفظ مختلفة، فحفظ الخضراوات يختلف عن الفاكهة وكذلك اللحوم والأسماك، وغيرها، موضحا: «عند حفظ الخس والجرجير، يجب وضعهم في أكياس مثقبة حتى يستطيع النبات أن يتنفس»، مشيرا إلى أنه يُفضل حفظ الأطعمة في أوان زجاجية شفافة، لتمييز نوعية الطعام.

وأشار رئيس قسم الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث، إلى أن صلاحية حفظ الطعام في الثلاجة تتراوح من 3 أيام إلى أسبوع، وتختلف من منتج لآخر، منوها إلى أن بعض المنتجات كالكرنب والبنجر تحتاج لوضعها في ورق مثقب يمتص الرطوبة.