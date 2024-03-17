والد حبيبة الشمّاع: الرئيس السيسي قدم واجب العزاء هاتفيا.. أب لكل المصريين

عبر والد حبيبة الشماع عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتصاله به لتقديم واجب العزاء في ابنته، قائلا: «لفته كريمة من الرئيس فهو أب لكل المصريين»، مضيفا أن الرئيس السيسي أمر بتوفير الرعاية لحبيية منذ اليوم الأول لوقوع الحادث ودخلوها إلى المستشفى.

وقال والد «حبيبة»: «احتسب ابنتي من الشهداء.. عروسة في الجنة بإذن الله».

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيدة انتصار السيسي، ذهبت لهم في زيارة للمستشفى للاطمئنان على حبيبة، وقدمت واجب العزاء لوالدتها، ووقفت معنا، ولم تتخل عنا.

وكانت حبيبة الشماع المعروفة بـ«فتاة الشروق» قد لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد دخولها في غيبوبة استمرت 21 يوما.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، قد كشفت عن ملابسات الواقعة، وتمكنت قوة من مباحث التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط السائق المشتبه فيه، الذي يعمل على سيارة ملاكي ضمن منظومة لأحد تطبيقات النقل الذكي، بعد تحديد خط سيره وهروبه، من مكان الحدث بطريق السويس، وألقي القبض علىه داخل منزله بإحدى المناطق، في محافظة الجيزة.