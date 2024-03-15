عاجل.. إجراء برلماني لوزير الاتصالات بشأن سائقي أوبر بعد وفاة «فتاة الشروق» حبيبة الشماع

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها لوزير الاتصالات والجهات المعنية، بشأن فتح ملفات شركات أوبر وإن درايفر وديدي، وإخضاع العاملين كسائقين لتحاليل المخدرات، قبل تعيينهم، بعد وفاة حبيبة الشماع «ضحية أوبر».

وتقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، بخالص التعازي لأسرة حبيبة الشماع، مؤكدة أنه لا بد من وجود رادع لمثل هذه الحوادث، لضمان سلامة الركاب والمتعاملين مع برنامج النقل الذكي.

تفاصيل حادث حبيبة الشماع فتاة الشروق

وانتشرت قصة حبيبة الشماع فتاة الشروق خلال الأيام الماضية، بعد الاشتباه في تعرضها لواقعة اختطاف أثناء استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، وفوجئت بتصرفات غريبة من السائق مما دفعها لإلقاء بنفسها من السيارة، لتصطدم رأسها بحاجز أسمنتي على طريق السويس.

ونقلت حبيبة، على أثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة الشروق، وتدخل في غيبوبة بسبب إصابتها بنزيف في الدماغ، وبعد 21 يومًا من العلاج لفظت أنفاسها الأخيرة، ليشكل رحيلها صدمة لجميع أسرتها ومحبيها.

وشيعت جنازة فتاة الشروق حبيبة الشماع اليوم، بعد صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، ودفنت بمدافن الأسرة بالوفاء والأمل مدينة نصر، وفقًا لما كتبته داليا محمد ابنة عمها عبر حسابها على «فيسبوك».