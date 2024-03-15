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دراما المتحدة

تامر حسني ينعى حبيبة الشماع «فتاة الشروق» بعد وفاتها

كتب:

آية أشرف
07:54 م | الجمعة 15 مارس 2024
حبيبة الشماع

حبيبة الشماع

حرص الفنان تامر حسني، على نعي «فتاة الشروق»، حبيبة الشماع، التي لفظت أنفاسها الأخيرة عقب غيبوبة استمرت لأسابيع، إثر حادث تعرضت إليه خلال استقلالها سيارة تابعة لأحد التطبيقات الشهير، إذ رقدت في غيبوبة استمرت 21 يوما، بعد قفزها من السيارة، خوفا من خطفها من جانب السائق، بعد قيادته السيارة بسرعة كبيرة على طريق السويس بالقاهرة.

تامر حسني ينعي حبيبة الشماع فتاة أوبر بعد وفاتها

ونشر الفنان تامر حسني، عبر خاصية القصص المُصورة «ستوري» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة حبيبة الشماع، ينعيها: «البقاء لله ربنا يرحمها، ويٌحسن إليها نسألكم الدعاء لها بالرحمة والفاتحة». 

ولفظت حبيبة الشماع، فتاة الشروق أنفاسها الأخيرة، منذ قليل، بعد 21 يوما قضتها في غيبوبة بأحد مستشفيات الشروق.

وكان الشاهد الوحيد، التي حدثته حبيبة قبل دخولها في غيبوبة انتهت بوفاتها، أكد للجهات المختصة في شهادته، إن الفقيدة صرحت قائلة: «السائق كان هيخطفني». 

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بقلم آية أشرف