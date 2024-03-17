إبراهيم عيسى عن نقاد أعماله الفنية: أعرف عن السينما أكثر منهم

رد الإعلامي إبراهيم عيسى، على سؤال «هل هو متطرف في التجديد أو الرغبة في التنوير؟»، طارحا سؤال هل هناك وسط بين الحق والباطل، متابعا أن تقييم الإنسان لإبداعه وكتابته مسألة صعبة للغاية، مشيرا إلى أن تقييم سيناريوهاته بكونها مباشرة وتفتقد الدراما وأقرب لمقال صحفي مباشر جدا ليس تقييم عام بل يرجع لبعض الناس.

مدرسة ومنهج في الكتابة

وتابع «عيسى»، خلال حواره في برنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية «الحياة»: «هذا التقييم يُحترم، ولكني لا أعتبر له أي قيمة أو أهمية، لأني أظن في نفسي أنني أعرف في السينما أكثر من كثيرين يعتقدون أنهم يعرفونها»، مشيرا إلى أن كتاباته وسيناريوهاته سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية مدرسة ومنهج في الكتابة.

طرق الكتابة متنوعة ومتعددة

وأكد أن طرق الكتابة متنوعة ومتعددة، والمدارس كثيرة، فمثلا هناك أفلام درامية وأخرى أكشن وكوميدية وهكذا، مشيرا إلى أن كل مؤلف وسيناريست له بصمة وطريقة تكشف من هو صاحب هذا العمل.