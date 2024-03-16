إبراهيم عيسى: كنت طفلا غريبا ومتمردا.. وأكره منطق «الحسنة تخص والسيئة تعم»

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، أنه عند النظر لحياته وتأملها يجد أنه طفل غريب، منوهًا بأنه طفل لم يضربه والدته ووالدته في حياته حتى ولو لمرة واحدة، مشددًا على أنه كان طفلًا متمردًا.

ونوه، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع عبر قناة «الحياة»، بأنه تم معاقبته في المدرسة لمرة واحدة، ولكن كان هذا العقاب جماعيا على ارتكاب أحد التلاميذ في الفصل شيء وتم معاقبة الجميع، متابعًا: «اتعاقبت بمنطق الحسنة تخص والسيئة تعم.. ده منطق مريض»، موضحًا أنه تعرض للضرب من المدرس في الفصل بسبب وجود فوضى من كل التلاميذ.

لم أدخل في أي «خناقة» ولا مرة

وأضاف: «المرة الوحيدة اللي اضربت فيها في المدرسة كان من مدرس الرسم.. اضربت عصايتين»، موضحًا أنه طوال سنوات حياته لم يدخل في خناقة أو في مشكلة مع أحد.