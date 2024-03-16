إبراهيم عيسى: المصريون خرجوا ضد جماعة الإخوان بمجرد اتضاح خيانتهم

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إنَّه بمجرد ما اتضح للشعب المصري بكافة أطيافه أنَّ التيار الإخواني عبارة عن عصابة وليس تيارا سياسيا، وإنه خائن وليس له علاقة بالوطنية ومخرب ومدمر وكارثي ويعمل بكل ذرة في كيانه على خلق دولة داخل الدولة وعمل فتنة وصراع أهلي في مصر، خرج الجميع ضده لإسقاطه.

جماعة غير وطنية

وأضاف «عيسى»، في حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّه من أول الأصوات، إن لم يكن الصوت الوحيد وقتها، الذي أعلنت بوضوح أن هذه الجماعة غير وطنية، موضحا: «كنت ضدها بشكل وصل لحد التهديد بالقتل ووضع حراسة لي ووصل لدرجة حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وكانت صوري معلقة مشنوقاً كما زملاء آخرين، على بواباتها».

حملات مستمرة من الإخوان ضد ما أكتب أو ما أقول

وتابع: «لا تزال حملات الإخوان ضد ما أكتب أو ما أقول أو ما أحكي حتى لو بعمل فيلم أو رواية أو مسلسل فحملاتهم وهجومهم لا ينقطع، وإن كنا نتفق في شبر من الآراء لما كان حدث هذا الخلاف العميق الواضح الكامل الكلي مع هذه الجماعة».

واستطرد: «كان هناك شبه اتفاق في الماضي على أنهم تيار سياسي يميني محافظ وأنهم تخلوا عن عنفهم وكانوا أعضاء في حركة كفاية كما كانوا أعضاء في الجمعية الوطنية للتغيير، وكلاهما إما كنت عضوا فيها أو أؤيدها، بل وكانوا موجودين في المشهد السياسي وسط كل التيارات الأخرى، بل وجلسوا على مائدة المفاوضات بعد 2011».