إبراهيم عيسى: لا تكن أسير أفكارك.. والتجديد لا يعني التحول عن المبدأ

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إنَّ شقيقته ترتدي النقاب ولم يغير فيها شيئا من حبها للحياة والرغبة في الانفتاح على كل الناس وقبول الآراء والآخر بل وقبول آرائه واحترامها وقبول حتى الهجوم عليه، مؤكدًا أن أهم دروس الحياة التي استخلصها: «لا تكن أسير أفكارك، وعليك إعادة النظر والتجديد دائما».

منهج إبراهيم عيسى في الحياة

وأضاف «عيسى»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّه أشد سذاجة وبلاهة من أن يرتدي قناعا ويمكن للآخر كشف هذا القناع بسهولة في ثانية، موضحًا: «منهجي من البداية الذي أعتنقه أنني لست أسيرًا لأفكاري».

لو ثبت ضعف فكرة وتناقضها سأغيرها

وتابع: «عندك فكرة مقتنع بها ولكن إن ثبت لك ضعفها وتناقضها لوجود الكثير من الجحح ضدها وتقوضها وأرى أن تغيير الأفكار وإعادة النظر في القناعات وتجديدها هو أمر ضروري لأي مفكر وصاحب فكر نتيجة اتساع الإدراك والمعلومات وكذلك خبراته في الحياة».

واستطرد: «من الممكن للغاية أن تتحول قناعاتي تجاه فكرة أو رأي وموقف ولكن لا تتحول في المبدأ بمعنى – على سبيل المثال، وأنا عمري 18 عاماً كنت أمين نادي الفكر الناصري بجامعة القاهرة».