إبراهيم عيسى: تقدم الإنسان في العمر يحتم عليه أن يكون أكثر صراحة

قال الكاتب إبراهيم عيسى، «أحد الكتاب الأساتذة قال لي، أنت يا إبراهيم، بإمكانك أن تنتج 10 جرائد، خلال أسبوع واحد»، موضحا: «ولذلك أظن أني أحمل تلك الرغبة والطاقة، التي تسمح لي بأن أبحث في كل وسائط الإبداع، وأكتب وأصل للناس من خلال كتاباتي برسالة واحدة ولكن تكاد تكون عديدة الوسائط».

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب: «أن هناك الكثير من الكتاب يفعلون مثلما أفعل واقتدي بهم ولكنني لست منهم ولا أمثلهم، ولا أدعي أنني منهم لأن تقدير الإنسان لنفسه خاضع، سواء بالارتقاء بالنفس أو الانتقاص منها»، مؤكدًا أنه يتمثل أساتذته ولكن ليس بالضرورة أن يمثلهم.

وأشار إلى أنه إذا تكرّم أحد ووضعه في صفوف أساتذته سيكون ممتنًا لهذا، مكملًا: «لدي اقتناع أن العمر ينساب مابين أيدينا، ونحن في المشوار والخطوات الأخيرة، وهذا ما يحتم على الإنسان أن يكون أكثر صراحة، فإن كان صريحًا فليكن أكثر صراحة، ولم يعد في العمر بقية يستطيع أن يعوض فيها الإنسان ماسبق من حياته».