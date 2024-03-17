إبراهيم عيسى: أول سيناريو فيلم قرأته في حياتي كان عنوانه «الكداب»

قال الكاتب إبراهيم عيسى، إن أول سيناريو فيلم قرأه في حياته في الـ21 من عمره، كان فيلم اسمه «الكداب»، وكانت هذه بداية معرفته بكتابة السيناريو، وبدأ مع ورشة صغيرة في منزله، متابعًا: «فضلًا عن كتابة السيناريو في مسيرة طويلة مع أحمد زكي ومحمد خان وخيري بشارة، فالمسيرة كانت كبيرة زمنيًا وتراكم الخبرات».

كتاباته مع محمد خان وأحمد زكي

وأضاف «عيسى»، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن كتاباته مع خان وزكي لم تظهر في النور؛ ولكن كانت محصلة جيدة، مؤكدًا أن فيلم «السادات» يعتبره المشروع الذي اكتشف في نفسه أنه المؤلف الحقيقي له.

سيناريو فيلم السادات

وتابع: «الفيلم يعتمد على 90% من السيناريو الذي قمت بكتابته، ولم أقل إن هذا الفيلم من كتاباتي، إلا بعدما وجدت أن هناك أفلاما ليست بمستوى عال ولكن يرى الجمهور أنها مميزة»، منوهًا بأنه لا يوجد كاتب مثل نجيب محفوظ واصفًا إياه بـ«القطب».