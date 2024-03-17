إبراهيم عيسى: الشعب الفلسطيني منتصر في قضيته أمام العالم لأنه الضحية 

قال الكاتب إبراهيم عيسى، إن التعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني بسبب الإجرام والهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل في قطاع غزة، فالعالم قلبه يهتز لما يراه من قتل للأبرياء والرضع.

الشعب الفلسطيني ينتصر لكونه ضحية

وأضاف عيسي، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن الشعب الفلسطيني منتصر في قضيته بالنسبة للعالم لكونه ضحية، لافتًا إلى أن البيوت والمستشفيات التي بنتها الدول العربية لفلسطين تقصف يوميًا.

الحاجة للنظر إلى مصلحة الشعب الفلسطيني

وتابع: «القضية ليست كراهية إسرائيل وهي تستحق هذا وأكثر بسبب مواقفها وجرائمها، بل النظر إلى مصلحة الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن الاستماع لأهل غزة وما يعانونه من صعوبات وموت لأبنائهم، نحتاج إلى النظر في مصلحة الأرض الفلسطينية».