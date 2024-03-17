بنك «جولدمان ساكس» يعدل توقعاته عن الاقتصاد المصري: سيشهد طفرة

في خطوة جيدة عدل بنك «جولدمان ساكس» توقعاته المستقبلية بخصوص الموازنة العامة للدولة المصرية من عجز قيمه بنحو 13 مليار دولار، إلى فائض تمويلي يصل لأكثر من 26 مليار دولار، خلال السنوات الأربعة المقبلين.

البنك: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 60 مليار دولار

هذا وقد توقع بنك «جولدمان ساكس» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027، حيث قال بنك الاستثمار إن التغيير الكبير في توقعاته جاء بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات، بخلاف الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

فيما أشار البنك إلى إعلان الحكومة المصرية عن مجموعة من الاستثمارات المباشرة التي تبعت صفقة «رأس الحكمة» واتفاق الصندوق، لافتا إلى أن ذلك سيغير الصورة الكلية للتدفقات النقدية ضمن العملات الأجنبية لمصر، ذلك باستثناء استمرار اتساع عجز الحساب الجاري، بحسب «سكاي نيوز».

ويجمع ما بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقات اقتصادية قوية وراسخة خلال سنوات طويلة، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو «8.08 مليار دولار» لمصر، بهدف دعم الاقتصاد، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد، وتعتبر مصر قوة إقليمية مهمة لضمان استقرار المنطقة.