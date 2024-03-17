بالأرقام.. تعرف على حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي

علاقات اقتصادية راسخة تجمع مصر والاتحاد الأوروبي على مدار سنوات طويلة، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد، وتعتبر مصر قوة إقليمية مهمة لضمان استقرار المنطقة.

تتطور العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية

وترصد «الوطن» في هذا التقرير تتطور العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية في إطار التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية وفقا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية.

مساعدات إنمائية من الاتحاد الأوربي لمصر

- 1.7 إلى 2 مليار دولار أمريكي سنويا مساعدات إنمائية يقدمها الاتحاد الأوربي لمصر سنويا.

- مبادرات مبادلة الديون التي تعفي مصر من سداد بعض ديونها للاتحاد الأوروبي مقابل استخدام تلك الأموال في تنفيذ مشروعات تنموية.

- 8 ملايين طن عام 2022 حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا مقابل 7 ملايين طن في العام 2021.

- 8.4 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2022.

التعاون في مجال الكهرباء

- 2 جيجاوات من الكهرباء تخطط مصر لتصديرها إلى أوروبا من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة «جان دي نال» البلجيكية، وبموجب هذه الاتفاقية، ستدرس الشركة مشروع تصدير الطاقة المتجددة بين مصر وأوروبا.

- 24.5% نسبة مشاركة الاتحاد الأوروبي في التجارة المصرية.

- 28.8% نسبة واردات مصر من الاتحاد الأوروبي.

- 16.17 مليار دولار، الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022 مقارنة بنحو 1.98 مليار دولار خلال عام 2003.

- 17.97 مليار دولار قيمة الواردات المصرية من الاتحاد الأوربي مقابل 2.93 مليار دولار في عام 2003.

الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مستثمر في مصر

- الاتحاد الأوروبي أحد المستثمرين الرئيسين في مصر عقب الدول العربية، حيث تعتبر البلاد ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- 30% من إجمالي الاستثمارات الوافدة إلى مصر يستحوذ عليها الاتحاد الأوروبي خلال العام المالي2021-2022.

- 6.7 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الاوربية الوافدة إلى مصر خلال العام المالي2021-2022.

- 5 دول اوربية ستحود على 87% من إجمالي الاستثمارات الأوروبية الواردة إلى مصر وهي: (هولندا - إيطاليا - المانيا - فرنسا - بلجيكا).