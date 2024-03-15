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دراما المتحدة

سيف زاهر: صلاح يقترب من الانتقال للدوري السعودي في أهم صفقة كروية

كتب:

عمرو هلال
07:14 م | الجمعة 15 مارس 2024
سيف زاهر

سيف زاهر

أكّد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، ومقدم البرامج على شاشة «أون سبورت»، أنّ الصفقة الأكبر التي انتقلت للدوري السعودي هو كريستيانو رونالدوا، ومن ثم نيمار، ومن بعده بنزيما، مشددًا على أنه في حالة انتقال محمد صلاح للدوري السعودي، سيكون الصفقة رقم واحد بالسعودية.

أهم صفقة في الدوري السعودي

وأشار «زاهر»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري يقترب من اللعب بالمملكة العربية السُّعُودية، موضحًا أنه في حالة لاعب صلاح بالسعودية ستكون أهم صفقة في الدوري السعودي.

وأوضح أن حجازي واحدًا من اللاعبين المهمين في الدوري السعودي وله دور مؤثر، ويتواجد منذ سنوات طويلة وهو أسم كبير خلال الفترة الحالية، متابعًا: «الإدارة في السعودية نجحوا ووجهوا الموارد المادية بشكل رائع كان سببًا في ظهور الدوري بشكل جيد».

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