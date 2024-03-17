ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7.. الأزمات تطارد يحيى الفخراني بسبب حفيديه

شهدت الحلقة 7 من مسلسل عتبات البهجة، استمرار الأزمات أمام بهجت الأنصاري، الذي يلعب دوره الفنان يحيى الفخراني في المسلسل، إلا أن الورطة الآن تكمن في حفيديه، والذي وصل في اعتقاده بأنه لم يعد قادرا على تربيتهم، بعد المشكلات التي تعرض لها بسببهم، بداية من مشكلة حفيدته جميلة والصور المخلة.

«جميلة» تتعرض لأزمة أخلاقية

وشهدت أحداث الحلقة الـ7 توجيه بهجت الاتهام لحفيده بالسرقة، ليعرف بعدها عمر، حفيد بهجت، أن شقيقته جميلة تعرضت لأزمة أخلاقية وكانت بسبب الصدفة أو عدم التركيز من قبل «وفاء صادق».

وفاء صادق تدافع عن حفيدة يحيى الفخراني

ودافعت الفنانة وفاء صادق عن حفيدة بهجت، معتبرة أن الفنان يحيى الفخراني يضربها، ولا يعرف ما مرت به، ليخبرها بهجت بأنها عليها التوقف عن الحديث عن هذا الأمر، وأنه يعرف كل التفاصيل.

ولكن هذا الحديث من قبل الفنانة وفاء صادق بشأن ما تعرضت له جميلة حفيده كان أمام عمر حفيد الفنان يحيى الفخراني، والذي ركز في ما سمعه بشكل كبير، ليقوم بضرب شقيقته على ما تفعله وبسبب الصور المخلة التي وصلت لها عبر هاتفها المحمول.

وبعد ذلك جلس بهجت مع صديقته ليخبرها، أن حفيده عمر ترك المنزل، مؤكدًا أنه عرف أنه يجلس مع أحد أصدقائه في منزله، ويؤكد أيضًا أنه سينتهي من صرف الأموال التي معه ليعود بعدها إلى المنزل مباشرة.

في سياق آخر، تبحث الفنانة جومانة مراد «نعناعة» عن جمع مزيد من الأموال من أجل إنهاء الشراكة مع الفنان يحيى الفخراني وتكون حرة التصرف في الكشك بشكل كبير.