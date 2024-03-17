مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.. حفيدة يحيى الفخراني تواجه الابتزاز

عاش بهجت الشخصية التي يجسدها الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة أزمة اجتماعية، وذلك بعدما أخبرته جارته أن حفيدته «جميلة» تعرّضت لابتزاز إلكتروني وأرسل لها أحد المجهولين صورة لها وهي في وضع مخل.

بهجت يساعد حفيدته للوصول لمصدر الصور المخلة

وعاش بهجت حالة من الخوف على حفيدته ولكنه ساعدها في الوصول إلى مصدر هذه الصور التي وصلتها من رقم مجهول، لإيجاد هذا الشخص المبتز، وبعد عدد من المشاهد تعرفت حفيدة بهجت على المتورط في إرسال هذه الصورة لها.

صديقة حفيدة يحيى الفخراني وراء واقعة الابتزاز

واكتشفت حفيدة يحيى الفخراني أنَّ صديقتها «هبة» هي من أرسلت لها هذه الصور بدافع الغيرة والحقد ، لتواجه «جميلة» صديقتها وتطالبها بالتوقف عن هذا الأمر، لتعترف «هبة» في النهاية بأخطائها التي ارتكبتها في حق صديقتها وتتوقف عما تقوم به.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.